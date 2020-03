Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Kurtschauer werden Vize-Landesmeister

Eisfeld. Am vergangenen Samstag reisten die jüngsten Faustballer der Sportgemeinschaft Kurtschau zur Thüringer Landesmeisterschaft der Hallensaison in den Thüringer Wald. Als Erster der regulären Saison angetreten, traf man je einmal auf den zweitplatzierten TSV 1898 Bachfeld sowie den drittplatzierten TV 98 Erfurt. Die Unter-10-Jährigen der SG Kurtschau hatten zunächst spielfrei, während sich Bachfeld und Erfurt gegenüberstanden. Am Ende des Spiels stand ein souveräner 3:0-Erfolg der Bachfelder zu Buche.

Im Anschluss an das Auftaktmatch hatte Bachfeld spielfrei, während Erfurt auf Kurtschau traf, im ersten Satz nicht an die guten Leistungen des ersten Spiels anknüpfen konnte und diesen mit 0:11 verlor. In den beiden restlichen Sätzen ging es zwar bei Satzergebnissen von 11:7 und 11:5 knapper zu, der 3:0-Erfolg der Kurtschauer U10 war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Im letzten Spiel der Landesmeisterschaft standen sich Kurtschau und Bachfeld gegenüber und spielten in einer Art Finale um die Gold- und Silbermedaille. Besser ins Spiel kamen die Spieler aus Bachfeld, die den ersten Satz gegen durch den Ausfall von Jakob Seidel auch leicht geschwächte Kurtschauer mit 11:5 gewinnen konnten. Auch in der Folge war Bachfeld das bessere Team, konnte auch den zweiten und dritten Abschnitt für sich entscheiden und sicherte sich durch einen 3:0-Sieg nach Sätzen die Goldmedaille.

Die U 10 der SG Kurtschau hingegen musste sich in der Hallensaison 2019/20 mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben.