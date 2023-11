Junge Leute - frische Ideen- für den Aussichtsturm „Schöne Höhe“ in Langenwolschendorf

Zeulenroda-Triebes. Öffentliche Jahresmitgliederversammlung im städtischen Museum Zeulenroda

Am Donnerstag, den 23. November, um 18.30 Uhr, führt der Zeulenrodaer Verein Aussichtsturm „Schöne Höhe“ in Langenwolschendorf, die öffentliche Jahresmitgliederversammlung im städtischen Museum Zeulenroda durch. Eingeladen sind alle Mitglieder, aber auch diejenigen, die Interesse am Verein haben. Ebenso sind alle Interessenten aus der Region und darüber hinaus eingeladen, die Ideen haben, um dieses Ausflugsziel in Langenwolschendorf noch bekannter zu machen. Neben den in der Satzung festgeschriebenen Tagesordnungspunkten wie die Berichterstattung des Vorstandes über die Aktivitäten, des Schatzmeisters und Kassenprüfers sowie der Entlastung des Vorstandes für das Jahr des Berichtzeitraumes, steht auch die Diskussion. Beiträge von jungen Leuten zur weiteren Aufwertung des Aussichtsturmes sind willkommen.