Junge Leute proben im Landkreis Greiz den Aufstand

Zum Thema „Proteste und Aufstände“ erlebten die Schüler der Regelschule in Berga einen spannenden Vormittag. Im Vorfeld hatten die Jugendlichen der Klassen 9 und 10 Arbeiten über Aufstände und Proteste erstellt – wie hier der 15-jährige Sebastian Andretzky, der ein Plakat zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR gestaltete.

Berga. Es ist ein Vorrecht der Jugend, gegen Bestehendes zu protestieren. Wie Protest aussehen kann, darüber wurde in Berga gesprochen.

Wie sehen Protest und Aufstand heute aus, und was kann man aus der Geschichte dazu lernen?

Diesem Thema haben sich am Dienstag in der Bergaer Regelschule Neunt- und Zehntklässler gewidmet. Der Verein „Die Multivision“ aus Hamburg, der sich deutschlandweit mit Demokratieprojekten beschäftigt, nahm dabei die Schüler an die Hand. In Thüringen waren und sind die beiden Moderatoren Patric Dujardin und Janni Umlauf in Jena, Berga, Heilbad Heiligenstadt, Mühlhausen und Erfurt zu Gast. Zuvor besuchten sie bereits Schulen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Ost-Geschichte in vielen Familien im Landkreis Greiz noch aktuell

„Schwerpunkt im Osten ist oft etwas mehr die DDR-Geschichte, die in den Familien oft noch präsent ist“, sagte Dujardin und verwies darauf, dass man im Westen eher den aktuellen Widerstand der „Letzten Generation“ her nehme, um Protest-Arten in Diktatur und Unterschiede zu Protest in der Demokratie zu verdeutlichen.

In Berga war Mario Röllig zu Gast. Der Berliner berichtete seine private Geschichte, von einem Fluchtversuch und seiner Verhaftung sowie von seinem Freikauf durch den Westen.

Schüler im Landkreis Greiz erstellen Beiträge zu früheren und aktuellen Aufständen

Bereits im Vorfeld waren Schülerbeiträge mit unterschiedlichen Aufgaben erarbeitet worden, so zu Jugendprotesten in der DDR oder zum Volksaufstand 1953, aber auch fortschreitendem Nationalismus in Russland und der jüngsten Entwicklung der Proteste im Iran.

In einer eher zähen Podiumsdiskussion über das Thema Demokratie konnte Bergas parteiloser Bürgermeister Heinz-Peter Beyer seine Geschichte umreißen. Er sei Stadtverordneter geworden, später habe er in der Geraer Kulturverwaltung gearbeitet. „und wir haben immer gewusst, dass man auf der Hut sein musste – die Stasi saß überall mit im Raum“, gab er eine Vorlage, die einige Schüler zu Vergleichen mit der Redefreiheit heute heranzogen.

Schüler im Landkreis Greiz: AfD-Wähler werden schnell als rechtsextrem hingestellt

Ein Jugendlicher war hier kritisch: „Man muss sich heute zweimal überlegen, was man sagt. Man wird schnell als rechtsextrem hingestellt, wenn man bekennt, dass man beispielsweise der AfD am ehesten zutraut, Dinge in unserem Land, die nicht gut laufen, zu verändern.“

Man könne nicht mehr „frei Schnauze“ reden, war auch das Credo eines Mädchens in dieser Sache, die explizit das Thema Migration ansprach. Daraufhin grätschte Moderator Janni Umlauf wenig moderat dazwischen: „Die AfD bedient nun mal die rechten Narrative, da muss sich die Partei auch mal selbst hinterfragen.“

Schulsozialarbeiterin sieht Debatte der Jugendlichen in Berga als nicht zielführend an

Schulsozialarbeiterin Monique Wicklein, die auch für „Die Linke“ im Stadtrat Berga sitzt, stimmte hier ein. „Für die Schüler ist diese Diskussion nicht geeignet. Sie haben das im Unterricht noch gar nicht behandelt“, schätzte sie ein.

Einen Appell hatte Bürgermeister Beyer zum Schluss parat: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur meckern, ohne eigene Lösungsansätze zu erarbeiten“, zeigte er sich versöhnlich.