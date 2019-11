Junge Musiker messen sich in Greiz

Der Stavenhagenwettbewerb zählt ohne Frage zu den renomierten Musikwettbewerben im Freistaat Thüringen. Seine Ursprünge hatte er im Jahr 1947 und am Wochenende findet er bereits zum 72. Mal in der Musikschule statt. Seit einigen Jahren wurde der Wettbewerb auch auf den Vogtlandkreis ausgedehnt und damit länderübergreifend organisiert, wie der Greizer Musikschulleiter Ingo Hufenbach erklärt.

Angetreten wird erneut in mehreren Kategorien – Streicher hoch/tief, Gesang, Holzbläser, Blechbläser, Klavier –, wobei aus Greiz in diesem Jahr sechs junge Musiker antreten werden: Emily Dana, Johanna Geyer, Jakob Kruse, Martin Stamnitz, Oscar Lux und Gustav Dietzsch.

„Das ist viel im Vergleich zu anderen Jahren“, sagt der Musikschulleiter zu der Anzahl der Greizer Teilnehmer. Es habe auch schon Jahre mit nur zweien gegeben. Immerhin sei der Wettbewerb schon allein durch seine lange Tradition anspruchsvoll und entspreche etwa der Landeswettbewerbstufe von Jugend musiziert.

Zumal die Leistungsdichte der Musiker an der Spitze mit den Jahren immer dichter zusammengerückt sei. „Es sind zwar insgesamt weniger Teilnehmer als bei anderen Wettbewerben, aber diese sind qualitativ hochwertig“, verspricht Hufenbach einen interessanten und spannenden Wettstreit am Wochenende. „Man kann bei den Auftritten der jungen Leute sehen, was die Konstanz in der Arbeit mit Musik, gepaart mit der Unterstützung von Eltern. Schule, Lehrern und Begleitern erreichen kann. Sie zeigen, wie konzentriertes Arbeiten zu einer großen Bühnen- und Persönlichkeitsreife führt“, fügt er noch hinzu.

Neben den Prädikaten hervorragend, sehr gut, gut und so weiter, mit denen die Musiker nach ihrem Auftritt bewertet werden, gibt es noch andere Auszeichnungsmöglichkeiten bei überzeugenden Leistungen. Eine ist der Stavenhagenpreis, der nach einer internen Jurypunktezahl maximal einmal in einer Kategorie vergeben werden kann – aber nicht muss. „Es gibt keine Garantie.“ Zudem hat die Sparkasse Gera-Greiz Sonderpreise in Höhe von 125 Euro gestiftet, die dann vergeben werden, wenn erkennbar ist, dass sich ein Musiktalent noch weiter entwickeln und noch bessere Leistungen erzielen kann. Maximal acht Mal gibt es diesen Preis.

Zuletzt sind am Wochenende noch drei Sonderpreise zu vergeben, die von Privatmenschen gestiftet wurden. In den vergangenen Jahren wurden damit beispielsweise schon der beste Nachwuchsspieler oder der beste Greizer ohne anderen Preis ausgezeichnet, erklärt Hufenbach. Das unterscheide sich von Jahr zu Jahr.

Der Stavenhagenwettbewerb soll jedoch wahrscheinlich eines der letzten Male in seiner jetzigen Form ausgetragen werden, wie Ingo Hufenbach sagt. In Zukunft wolle man immer mal wieder die Kategorien austauschen, um etwa auch Zupfern oder Blockflötenspielern eine Chance zu geben. Sie tauchen derzeit gar nicht in den Kategorien auf. Das will man durch die Umstellung des Wettbewerbes in den nächsten Jahren ändern.

Die Auftritte

Der Stavenhagenwettbewerb findet am Sonnabend, 16. November, und am Sonntag, 17. November, statt. Die Gruppen sind wie folgt aufgeteilt:

Sonnabend

ab 9 Uhr: Streicher hoch/tief; ab 13 Uhr: Gesang;

ab 14.30 Uhr: Holzbläser;

ab 17.30 Uhr: Blechbläser.

Sonntag

ab 10.30 Uhr: Klavier.