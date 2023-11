Junge Union im Kreis Greiz wählt neuen Kreisvorstand

Greiz Der CDU-Nachwuchs will geschlossen ins Superwahljahr gehen. Zumindest beim Kreisvorsitzenden setzt man dabei auf bewährte Stärken.

Wie die Junge Union des Kreisverbandes Greiz mitteilt, hat sie einen neuen Vorstand gewählt. Bei einer Mitgliederversammlung wurde Florian Mewes einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Die Veranstaltung, die von einer positiven und engagierten Atmosphäre geprägt gewesen sei, fand im Greizer Bürgerbüro des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Tischner statt. „Die Mitglieder diskutierten intensiv über die zukünftige Ausrichtung des Kreisverbandes und wählten schließlich die Vertreter, die diese Vision umsetzen sollen“, heißt es.

Florian Mewes, der bereits in der vergangenen Amtsperiode den Kreisverband geleitet hat, sei von seinen Mitstreitern erneut das Vertrauen ausgesprochen worden. In seiner Dankesrede habe er die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit für die Belange der jungen Generation in Greiz hervorgehoben und die „die Notwendigkeit, die CDU im Superwahljahr 2024 zu unterstützen“. Seine neue Stellvertreterin, Emmilie Vöhler, habe ergänzt, „dass es auf jedes einzelne Mitglied ankommt“.

Die neuen Vorstandsmitglieder seien ebenfalls einstimmig gewählt worden „und brachten frischen Wind in das Führungsteam“. Die Mitglieder zeigten sich optimistisch, dass der neu gewählte Vorstand die Interessen der Jugendlichen in Greiz wirkungsvoll vertreten werde.

„Die Junge Union Greiz blickt nun motiviert in die Zukunft und freut sich darauf, die politische Landschaft vor Ort aktiv mitzugestalten“, schließt die Mitteilung.