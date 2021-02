Kaiserwetter als Entschädigung

War das nicht ein Kaiserwetter am Wochenende? Die Närrinnen und Narren der Karnevalsvereine hätten sich gefreut über so ein Wetter. Und der Glühweinverkauf wäre bei diesen bitterkalten Temperaturen in Strömen geflossen und hätte Rekordwerte erlangt. Doch, leider konnte dieses närrische Vergnügen nicht stattfinden. So bleibt nur die Hoffnung, dass uns im kommenden Jahr wieder so ein Kaiserwetter beschert wird und dann das bunte Treiben real und hautnah stattfinden kann. Obwohl raus in die Natur hat es trotzdem unzählige Menschen gezogen. Schon alleine der Gedanke, dass dieses Wetter so schnell nicht wiederkommen könnte, war nur ein Grund für das Naturerlebnis. Ein weiterer war die pure Freude an der verzauberten Natur, den Schneebedeckten Bäume mit der Sonne die durch die Bäume seit dem frühen Morgenstunden mit aller Kraft schien und dann die gefrorenen Eisflächen. Teiche luden nach den knapp 20 Grad kalten Nachttemperaturen dazu ein, die Schlittschuhe anzuschnallen und ein paar Runden zu drehen. Nur sollte bei der Talsperre Vorsicht geboten sein. Schließlich ist es ein fließendes Gewässer. Die Thüringer Fernwasserversorgung hatte vergangene Woche davor gewarnt, diese Eisflächen zu betreten. Dann doch lieber auf festen Pfaden bleiben. Ich jedenfalls habe vollen Respekt vor den Eisflächen und ziehe mir die Wege durch Wald und Flur vor.