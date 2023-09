„Kampf dem Herzkasper“ in Seelingstädt

Seelingstädt. Ein Defibrillator wurde der DRK-Tagespflege gespendet.

Das Berufsförderungswerk Thüringen will Verantwortung in der Region wahrnehmen und soziales Engagement zeigen. Gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Landkreis Greiz habe man daher im Frühjahr 2023 die Spendenaktion „Kampf dem Herzkasper“ gestartet. Bei der Aktion haben die Mitarbeiter Geld gespendet. Der Betrag wurde durch das Unternehmen aufgestockt, so dass eine Summe von 1500 Euro erzielt wurde. Mit dem Geld hat der DRK-Kreisverband einen Defibrillator beschafft.

Das Gerät soll so in der Tagespflege „Nachbarschafft Begegnung“ in Seelingstädt verortet werden, so dass es auch für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich ist. Vor wenigen Tagen wurde der Defibrillator in der DRK-Tagespflege durch Ulli Schäfer, den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Greiz, und BFW-Geschäftsführerin Maria Heinelt an den Pflegedienstleiter Tobias Muxfeldt überreicht, damit die Menschen jederzeit Hilfe leisten können, wenn ein Herznotfall eintritt. „Die Mitarbeiter und Gäste waren sehr dankbar, aber auch interessiert an der fachgerechten Verwendung des Geräts“, berichtet Lisa Schakaleski, die für die Öffentlichkeitsarbeit beim BFW Thüringen verantwortlich zeichnet.

„Uns als BFW Thüringen ist es wichtig, dass die Spende in der Region ankommt. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband die Region in und um Seelingstädt ,herzsicher’ zu machen“, ergänzt Maria Heinelt.

„Wir sind sehr dankbar für diese Spende, mit der wir einen Defibrillator für die Menschen erreichbar machen können – nicht nur für die Gäste der Tagespflege hier in Seelingstädt, sondern auch für die Menschen in der Region“, sagte Ulli Schäfer zur Übergabe des Gerätes.