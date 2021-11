Kardiologie-Klinik Greiz: Tag der offenen Tür ist abgesagt

Der Herzkatheter am Krankenhaus Greiz.

Greiz. Ein Alternativangebot steht online bereit.

Der für diesen Samstag, 20. November, geplante Tag der offenen Tür in der Klinik für Kardiologie des Kreiskrankenhauses Greiz ist aufgrund der aktuellen Regelungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Veranstaltung wird im kommenden Jahr nachgeholt, wenn es die Gegebenheiten zulassen, heißt es in einer Mitteilung.

Für alle Interessierten stünden ab Montag, 22. November, die Vorträge sowie ein 360-Grad-Panoramarundgang des modernisierten Herzkatheterlabors unter www.hospital-greiz.de zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen sei das Sekretariat der Klinik für Kardiologie unter Telefon 03661/46-3101 zu erreichen, wird mitgeteilt.