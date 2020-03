Obergeißendorf. Ludwig Laser öffnet seine Werkstatt in Obergeißendorf am 14. und 15. März.

Karikaturen und Keramik sind zu sehen

Die Keramische Werkstatt Ludwig Laser in Obergeißendorf lädt zum Tag der offenen Töpferei an diesem Wochenende ein. Am 14. und 15. März sind die Tore der Scheunengalerie für alle Gäste von 10 bis 18 Uhr geöffnet und es können neue Keramik bestaunt und der Durchführung von Rakubränden beigewohnt werden. Am Samstag um 10 Uhr findet außerdem die Eröffnung einer Ausstellung des Karikaturisten Bernd Zellers aus Jena statt. Zeller ist einigen Greizern vom Satiricum bekannt und veröffentlichte darüber hinaus auch bei Titanic, Eulenspiegel, Die Welt und Die Süddeutsche.