Karneval ist mehr als Feiern

Dass in Berga und Zeulenroda-Triebes der Karnevalsauftakt auf das Wochenende verschoben wird, ist durchaus eine gute Idee. Denn der Fasching und alles drum herum, ist schließlich kein Selbstzweck für die Mitglieder der Vereine. Der Karneval ist ein Volksfest.

Nicht ohne Grund hat die Unesco den rheinischen Karneval vor gut vier Jahren als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Aber auch die regionalen Ausprägungen in Thüringen haben eine große integrative Kraft für die Gemeinschaften wie Dorf oder Stadt.

Die Organisation setzt auf das ehrenamtliche und soziale Engagement. Früher war es so, dass der Karneval als Ventil für aufgestauten Ärger in der Bevölkerung angesehen werden konnte. In der Verkleidung des Narren konnten die einfachen Bürger offen politische und gesellschaftliche Missstände anprangern, ohne dafür eine Strafe befürchten zu müssen. Viele der alten Traditionen werden bis heute bewahrt: die Verkleidungen und das ausgelassene Treiben, die Umzüge, das Prinzenpaar und der symbolische Stadtschlüssel, der für die Dauer des Faschings an die Narren übergeben wird.

So ist der Karneval nicht nur eine weitere Möglichkeit, mal auf den Putz zu hauen. Er ist sozialer Kitt, weil er soziales und ehrenamtliches Engagement voraussetzt. Er ist ein politisches Statement der Bürger gegenüber der großen und kleinen Politik. Und er ist gelebte Tradition, weil er trotz aktueller Themen an seinen althergebrachten Strukturen festhält. Okay...und er erlaubt es natürlich auch, mal ordentlich auf den Putz zu hauen.