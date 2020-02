Karpfen-Cup in Zeulenroda wird ganz besonders

Der Karpfen-Cup, der sowieso schon zu einem der Höhepunkte im Zeulenrodaer Faschingskalender gehört, war am Sonnabendabend noch einmal ganz Besonderes. Grund war der Besuch des MDR-Fernsehens im Event-Saal der Bowlingbahn in Zeulenroda, der für einen Beitrag in der Reihe Mach Dich ran, einen Teil der mehrstündigen Veranstaltung filmte.

„Wir hatten das Problem, dass uns in den Räumlichkeiten ein zweiter Notausgang fehlte. Wir haben aber leider keinen Sponsor gefunden“, erklärte Wolfgang Richter, Präsident des Zeulenrodaer Carnevals Vereins, wie der Besuch zustande kam. Die Zukunft des Vereins war in Gefahr, weil es sonst keine geeignete Auftrittstätte gab. Daher wandte man sich mit dem Anliegen an den MDR, der zur Hilfe kam.

Eine Tagesaufgabe wurde gedreht und Anfang Januar gesendet. Der Fernsehsender suchte einen Sponsor und fand ihn mit der Firma Wertbau in Langenwetzendorf. Der Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes half beim Einbau, die Firma Arndt Bau aus Pausa stellte die Technik zur Verfügung.

Am Sonnabend wurde die Tür nun offiziell eingeweiht. Das geschah innerhalb des Karpfen-Cups, einem Spaßwettstreit, zu dem die Zeulenrodaer Karnevalisten nicht nur befreundete Vereine sondern auch viele Besucher begrüßen konnten. Und zugleich wurde auch dabei auch eine neue Folge von Mach Dich ran aufgezeichnet, die Ende Februar zu sehen soll. Der Zeulenrodaer Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos), musste dabei gegen den MDR-Moderator Mario D. Richardt in einem kleinen Spiel antreten, von dessen Ablauf und Regeln sie erst an dem Abend erfuhren. Wie das ausging, kann man dann im Fernsehbeitrag erfahren. Nur zwei Dinge seien schon verraten: Eine Süßigkeit spielte eine große Rolle und einer der Gäste konnte sich am Ende über 1000 Euro freuen.

Ausgestrahlt werden soll der Beitrag am Montag, 24. Februar, um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.