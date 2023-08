Zeulenroda. Der Figur auf dem Markt in Zeulenroda hatte jemand eine Fahne in die Hand gedrückt.

Zum Stadtfest in der „Karpfenpfeifer“-Stadt ging es am vergangenen Wochenende hoch her. Dabei blieb erfreulicherweise alles friedlich. Eine etwas anders geartete Friedensbotschaft hatte man dem bronzenen „Karpfenpfeifer“ am Markt in die Hand gedrückt – eine Fahne mit einer Friedenstaube als Wunsch nach einer friedlichen Welt und einem Ende der Kriege – insbesondere in der Ukraine.