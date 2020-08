Kartenvorverkauf für Silvesterkonzert in Greiz

Greiz. Die Vogtland Philharmonie will zu Silvester drei Konzerte in Greiz spielen.

Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach will zu Silvester drei Konzerte in der Vogtlandhalle in Greiz spielen. Die Aufführungen am 31. Dezember sind für 13.30 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr geplant, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte beginne am Montag, 24. August, ab 10 Uhr. Aufgrund der aktuellen Abstandsregeln stehe nur ein stark reduziertes Kartenkontingent zur Verfügung.

Bereits unter Normalbedingungen seien die Konzerte in den vergangenen Jahren innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen.