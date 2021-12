Kater Krümel wird in Triebes vermisst

Triebes. Zuletzt wurde er im Kühbergsflur gesehen.

Im Kühbergsflur in Triebes vermisst Familie Wolf ihren Kater. Zuletzt gesehen wurde Kater Krümel mit dichtem grauschwarzem Fell und gelben Augen am Samstag, 11. Dezember, um 17 Uhr im Kühbergsflur. Seitdem ist er verschwunden, so die Familie.

Wer den Kater gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich mit entsprechenden Hinweisen bei Familie Wolf unter der Telefonnummer 0151/504 318 38 melden.