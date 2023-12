Kater Moritz will dringend aus dem Tierheim Greiz raus

Greiz Der sechsjährige Kater aus Greiz hat eine traurige Geschichte hinter sich und soll so bald wie möglich in liebende Hände abgegeben werden.

Eigentlich hatte es Kater Moritz gut: Der sechsjährige Vierbeiner war einer Greizerin zugelaufen, die sich liebevoll um ihn kümmerte, ihn sogar viel in ihren Garten mitnahm und dort mit ihm übernachtete.

Trauriges Schicksal für Kater Moritz und seine ehemalige Eigentümerin

Doch dann schlug das Schicksal zu: Die Eigentümerin wurde krank, kam in ein Greizer Pflegeheim und Kater Moritz stand plötzlich alleine da. Mit dem Tierheim Greiz, wo er nun untergebracht ist, einigte man sich schweren Herzens darauf, dass er zur Vermittlung freigegeben wird und darauf hofft Tierheimleiterin Elke Becker nun so schnell wie möglich.

Denn: „Er will unbedingt aus dem Katzenhaus raus, er ist die Freiheit gewöhnt“, sagt Tierfreundin Becker mitfühlsam. „Er war es immer gewohnt, ein und aus zu gehen, wie er möchte, das fehlt ihm nun“, sagt sie. Und tatsächlich bestätigt sich dieser Eindruck bei einem Blick in das Zimmer, in dem er gerade untergebracht ist. Moritz drückt sich scheu in die Ecke, als der Reporter hereinkommt, lässt sich nur aus etwas Entfernung fotografieren. Er steht unter Stress.

Kater Moritz hofft auf liebevolle Hände

„Wenn er einmal Vertrauen gefasst hat, ist er ein ganz lieber“, sagt die Tierheimleiterin. Der vorherigen Eigentümerin sei er immer auf Schritt und Tritt nachgelaufen. Ihm fehle nur der Freigang, der bei neuen Besitzern natürlich dabei sein müsste. „Ich sehe ihn vielleicht auf einem Bauernhof, wo er einfach leben kann, wie er will“, hofft Elke Becker darauf, Moritz bald in liebevolle Hände abgeben zu können. Nur mit kleinen Kindern sollte man vielleicht ein wenig aufpassen, „er ist sie einfach nicht gewohnt.“

Ansonsten sei Moritz in bester Gesundheit: Er ist vital, kastriert, wird noch geimpft und Krankheiten sind keine bekannt. Er sehne sich nur danach, so schnell wie möglich aus dem Katzenhaus wieder ausziehen zu können. Dort warten im Katzenhaus auch noch rund 20 andere Katzen auf ihre Vermittlung, mit den „wilden Katzen“ im Katzenpark sind es sogar rund 60.

Kontakt zum Tierheim Greiz gibt es unter der Telefonnummer 03661/64 43 oder über dessen Internetseite.