Die Greizer Tierheimleiterin ist wütend. Es sei „unglaublich“, sagt Elke Becker, was sie nun wieder erlebt habe.

Es war der Mittwochmorgen, als sie und ihre Mitarbeiter zur Arbeit kamen. Vor der Tür des Tierheimes der Grund der Wut: eine Box. Darin ein paar Decken und ein wenig Futter. Einfach abgestellt, offensichtlich über Nacht. Und die Nächte sind inzwischen kühl.

Was sich in der Box befand, weiß Becker am Anfang nicht, außer dass es wohl eine Katze war, vielleicht mit Jungen. In der Kiste war ein Loch, das Tier hat sich herausgebissen. Erst am Donnerstag gibt es Klarheit, denn die ersten jungen Katzen werden auf dem benachbarten Gelände des Umspannwerkes gesichtet.

Zwei können die Mitarbeiter einfangen, wie viele es insgesamt sind, ist am Donnerstagnachmittag noch unklar. Die Hoffnung ist groß, dass man alle findet. Die Jungen sind nur fünf Wochen alt, können alleine nicht lange im Freien überleben.

Die Box, die einfach über Nacht abgestellt wurde, aus der sich das Tier herausbiss. Foto: Elke Becker / Tierheim Greiz

Eine Theorie zum Verantwortlichen hat einigen Gehalt, denn der Vorfall ähnele sehr stark einem aus dem vergangenen Jahr, erzählt Becker. Auch damals war über Nacht plötzlich eine Kiste vor dem Tierheim aufgetaucht, die der jetzigen sehr ähnele.

Darin war eine Mutterkatze mit mehreren Jungen. Die Katze entwischte den Mitarbeitern, die Vermutung sei groß, dass sie nach Hause gelaufen sei und nun wieder ausgesetzt wurde, vielleicht, weil sie erneut geworfen hatte. Wahrscheinlich handele es sich also um den gleichen Menschen, der die Katze so loswerden wollte.

Elke Becker spricht von dem Vorfall nicht als Aussetzung. „Man hat das Tier entsorgt“, sagt sie wütend, wie Müll einfach hingestellt, „in der Hoffnung, die Tierschützer werden sich schon kümmern.“

Das sei nicht allein wegen der kälteren Nächte ein Unding, weil man damit das Leben des Tieres riskiere – vor allem wegen der Jungen. Es sei auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. „Wenn ich ein Tier habe, habe ich auch die Pflicht, mich darum zu kümmern“, sagt sie. „Ich kann mich nicht einfach dieser Verantwortung entziehen.“

Zumal man natürlich im Tierheim bereit wäre, das Tier auch aufzunehmen, wenn man es auf ganz normalen Weg erhalten hätte, sagt die Tierheimleiterin. Doch das sei dann für den Halter mit Kosten verbunden, schließlich könne man nicht alle Aufgaben selber tragen.

„Wir leben auch fast nur von Spenden, da können wir doch nicht alles umsonst machen. Wir sollten wir dann die Arbeit finanzieren?“, fragt Becker. Nur um ein paar Euro zu sparen, sei hier das Leben des Tieres riskiert worden.

Feige sei ein solches Verhalten, „einfach verantwortungslos“. „Warum haben diese Leute nicht den Arsch in der Hose, bei uns zu klingeln und mit uns zu sprechen? Wir helfen doch“, ärgert sie sich. Wer so etwas täte habe einfach „kein Gewissen“.