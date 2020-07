Katze wird in Zeulenroda vermisst

Die Katze Elli wird im Bleichenweg in Zeulenroda vermisst.

Seit Sonntagfrüh wird eine Katze Namens Elli in Zeulenroda-Triebes vermisst. Sie ist drei Jahre alt und etwas scheu gegenüber Fremden.

Es könnte sein, dass sie unbemerkt in ein Auto gesprungen ist. Ihr Wohnsitz ist in Zeulenroda, Bleichenweg 18, unmittelbar neben dem ehemaligen Parkplatz vom Strandbad. Vielleicht ist sie auch in der näheren Umgebung gesichtet worden.

Falls jemand einen Hinweis geben könnte, dann bitte unter der Telefonnummer 0172/7940 942 oder 0160/8087 106 bei Familie Perthel.