Die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker konnte ihr Glück kaum fassen, als sie in der vorigen Woche Besuch von Gudrun Hacke bekam. „Sie überbrachte uns eine Geldspende in Höhe von 1050 Euro“, freut sich Becker.

Bereits zwei Samtpfotenein Zuhause gegeben

Gudrun Hacke, die ihre Enkelin Anna zur Geldübergabe dabei hatte, ist mit der Spendendose unterwegs gewesen. Und sie war erfolgreich, wie beim Blick auf den vierstelligen Betrag deutlich wird.

Hacke ist schon seit vielen Jahren Mitglied im hiesigen Tierschutzverein und liebt vor allem Katzen: Zwei Samtpfoten, die im Tierheim in Sachswitz gelebt haben, hat sie bei sich bereits ein neues Zuhauses gegeben. „Wir finden es ganz toll, dass es solche Menschen mit einem großen Herz für die Tiere gibt. Menschen, die nicht nur an sich, sondern auch an unsere Tiere denken. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese gute Tat“, sagt Elke Becker, die vor allem in diesem Jahr über jede Spende dankbar ist. Denn die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Tierheimarbeit. Nicht nur die Tiere wollen ja versorgt sein, es liegen auch immer Bauarbeiten an Gebäuden und auf dem Gelände an. Zwar wird die Einrichtung unterstützt, aber ohne Spenden geht es nicht. Durch Corona musste der Tag der offenen Tür im Juni abgesagt werden. Hier werde zwar nicht so großzügig gespendet wie zur Pfötchenweihnacht, aber dennoch sei in der Vergangenheit immer ein ordentlicher Betrag zusammengekommen.

Futter- und Geldspenden jederzeit willkommen

Wie Elke Becker betont, sind Geld- und Futterspenden immer willkommen, auch wenn die Tierheimcrew ihre Veranstaltungen nicht wie in anderen Jahren durchführen kann. Ob etwa die Pfötchenweihnacht stattfinden kann, ist noch unklar. Becker hat sie aber schon beim Gesundheitsamt beantragt.