Kein guter Ratgeber

Hände waschen und desinfizieren, soll helfen bei der Gefahr, sich mit Viren anzustecken. Sei es Influenza oder Corona. Wir tun das natürlich und hoffen das Beste.

Und dennoch schwingt ein bisschen Angst mit, man könnte sich im Zug oder Bus anstecken durch Berühren einer Haltestange, an der vorher ein Erkrankter seine benieste Hand klammerte.

Täglich beunruhigen uns neue Meldungen über den Coronavirus. Kein Wunder, die Todesfälle steigen, die Verdachtsfälle mehren sich. Aber es gibt auch immer wieder Entwarnungen. Doch die hören wir dann nicht mehr so gut.

Wenn etwas Angst macht, ist das immer auch ein fruchtbarer Boden für Falschmeldungen. Gefährlich, wenn falsche Medikamente empfohlen werden oder falsche Forscher das Wort ergreifen. Verheerend, wenn Verschwörungstheorien fröhliche Urständ feiern und der Rassismus, der von der „gelben Gefahr“ trötet, auf der Trompete dazu spielt.

Die Weltgesundheitsorganisation will mit Facebook und Co. gegen Falschmeldungen in Sachen Coronavirus angehen. Nur leider können die Mitarbeiter dort nicht im Voraus ahnen, welcher Irrsinn sich durch die Millionen Social-Media-Freunde verbreitet, so wie beispielsweise die Behauptung der gezielten „Verhinderung neuer Medikamente“ oder eines „Massensterbens auf den Straßen in China“. Die WHO bei Corona-Suchanfragen auf Platz eins zu stellen, ist ein Versuch, dem entgegenzutreten. Aber, um im Internet richtig von falsch zu trennen, wird es nicht reichen.