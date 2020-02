Keine Glanzleistung der Transparenz

Wenn eine Firma Millionenschulden hat, werden zuerst die Mitarbeiter unruhig, so sie davon erfahren. Dank der Medien, ist das im Falle eines Krankenhauses auch schnell in aller Munde. Schließlich droht - so die Firma nicht ihre Schulden zurück zahlen kann, sie nicht verkauft wird oder die Bank nicht wartet, bis es wieder etwas bergauf geht - die Insolvenz besagter Firma. So schlimm steht es mit dem Krankenhaus in Greiz nicht. Es hat einen Aufschub gegeben bis Ende April. Dann wollen die Banken wieder urteilen über den Fall. Offensichtlich sind die Vorschläge zur Rettung - oder wie es heißt Sanierung - überzeugend gewesen. Betten und Personal nicht mehr so üppig an den Feiertagen und nachts vorzuhalten, kann da nicht die einzige Lösung sein. Das ist klar. Aber es wäre an der Zeit gewesen, konkret zu sagen, was unternommen wird, um die Häuser in Greiz und Schleiz wieder wirtschaftlich aufzustellen. Die Bürger sind beunruhigt. Ein funktionierendes Krankenhaus ist ein wichtiger Faktor in ihrem Leben. Da hilft es nicht, abzuwinken und Geduld einzufordern. Die Erklärung von gestern war angesichts dieser allgemeinen Verunsicherung keine Glanzleistung der Transparenz. Das Krankenhaus ist eine kommunale Einrichtung, um so mehr besteht die Verpflichtung zur Aufklärung.