Keine kostenlosen Masken für Bedürftige im Kreis Greiz

Greiz. Der bürokratische und finanzielle Mehraufwand in Folge des Geschenks vom Land sei enorm.

Am Montag berichteten wir davon, dass alle Thüringer Landkreis und kreisfreien Städte die kostenlosen medizinischen Schutzmasken vom Land für Bedürftige bezogen haben – außer der Kreis Greiz. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) begründete das damit, dass der Kreis sich in der ersten Coronawelle, als es kaum Masken vom Land gegeben habe, selbst habe kümmern müssen und in der Firma Breckle einen guten und zuverlässigen Partner gefunden habe. Darum habe der Landkreis Greiz auf die Übernahme von „teilweise nicht zertifizierten Masken des Landes verzichtet zugunsten solcher Institutionen und Gebietskörperschaften, die möglicherweise nicht auf solche Unterstützung vor Ort zurückgreifen können“.