Keine Zuführung zum Stiftungskapital

Der Landkreis Greiz wird im Jahr 2020 keine Zuführung zum Stiftungskapital der Kreis-Kultur- und Sportstiftung vornehmen. Einer entsprechenden Vorlage stimmten die Kreistagsmitglieder mehrheitlich zu.

Eigentlich war bei der Gründung der Stiftung im Jahr 2008 vorgesehen gewesen, das Stiftungskapital jährlich zu erhöhen, um damit Angelegenheiten des Sports, der Kultur und des Denkmalschutzes im Landkreis mit Fördermitteln unterstützen zu können. Die Erhöhung sollte die Hälfte der an den Landkreis Greiz jährlich ausgeschütteten Beteiligung am Sparkassenüberschuss betragen.

Jedoch sei die Finanzlage in den Thüringer Kommunen und speziell im Landkreis Greiz derzeit so angespannt, dass er jede denkbare Möglichkeit für den Haushaltsausgleich nutzen müsse, um die Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage niedrig zu halten, heißt es in der Vorlage zur Begründung. Schon 2015 hatte der Kreistag beschlossen, dass die jährliche Zuführung auch befristet eingestellt werden könne und das Stiftungsvermögen für Fördermittel und zur Deckung von Ausgaben des Landkreises in den Bereichen Sport, Kultur und Denkmalschutz genutzt werden kann.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 sehe daher keine Zuführung vor. Die Alternative zum Beschlussvorschlag sei die Zuführung zum Stiftungskapital, die den Haushaltsausgleich aber gefährde.

Dieser Sichtweise schlossen sich die Kreistagsmitglieder mehrheitlich an.