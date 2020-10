Keiner muss auf Wildfleisch verzichten

Die afrikanische Schweinepest treibt ihr Unwesen innerhalb Deutschlands. Einige Leute verzichten aus Angst auf den Verzehr von Wildfleisch. Doch wie groß ist die Gefahr für Mensch und Tier? Der Kreisjägermeister von Greiz, Wolfgang Schmeißner, informiert über das Ausmaß und Gefahren durch die afrikanische Schweinepest.

Virus von afrikanischen Warzenschweinen übertragen

Wie Wolfgang Schmeißner erläutert, stamme die afrikanische Schweinepest von Warzenschweinen aus Afrika. In diesem Raum sei auch der Viruserreger heimisch. Durch europäische Missionare, die im 18. Jahrhundert ihre europäischen Schweinebestände mit nach Afrika führten, sei das Virus von den afrikanischen Warzenschweinen auf die europäischen Schweine übertragen worden.

Bisher um die 80 tote Wildschweine

Derzeit betreffe die Schweinepest nur den Brandenburger Raum. Die deutschen Wildschweine hätten sich wohl bei polnischen Schweinen angesteckt. Laut Schmeißner gäbe es kein Mittel gegen die afrikanische Schweinepest. Das Virus sei zudem sehr hartnäckig: „In der Gefriertruhe kann das Virus für zwei Jahre bei Minus 40 Grad überleben und anderseits bei Hitze von 90 Grad.“ Bisher seien um die 80 tote Wildschweine in Brandenburg gefunden worden. Die derzeitigen Absperrmaßnahmen sieht Schmeißner kritisch, weil sich die Ausbreitung der Schweinepest dadurch nur zeitlich verzögern ließe. Er könne nicht ausschließen, dass die Schweinepest auch bis Thüringen und den Greizer Raum ausgreift: „Wir wollen hoffen, dass die Schweinepest lange auf Brandenburg beschränkt bleibt.“

Der Kreisjägermeister Wolfgang Schmeißner kann Liebhaber von Wildfleisch beruhigen.

Schnelle Transportwege führten zur rapiden Verbreitung

Durch Sperrzonen werde zurzeit versucht, dass sich die afrikanische Schweinepest nicht weiter verbreitet. Hierzu würden Zonen geschaffen, abgesperrt durch elektrische Zäune, in denen die infizierten Wildschweine innerhalb von sieben bis acht Tagen sterben.

Die große Gefahr gehe nicht von der Wanderschaft der Schweine aus. Diese würden sich ohnehin nur in einem Umfeld von vierzig bis fünfzig Kilometern bewegen.

Vielmehr ist der Mensch dafür verantwortlich, dass sich das Virus so schnell übertragen kann, so der Greizer Kreisjägermeister: „Wir Menschen sind diejenigen, die am meisten Schuld tragen, aufgrund unserer schnellen Transportwege.“ Die Schweine sind erst dann in Gefahr, wenn der Mensch zum Hauptüberträger werden würde. Hierbei könne eine Ansteckung schon über mit dem Virus kontaminierte Lebensmittel erfolgen.

„Die Schweine fahren weder mit dem Zug, noch fliegen sie Flugzeug. Der Mensch ist der Hauptübertragungstäter,“ erklärt der passionierte Jäger.

Für Mensch gehekeine Gefahr aus

Wolfgang Schmeißner gibt jedoch Entwarnung, wenn es um die mögliche Ansteckung für die deutschen Hausschweine geht: „Wir haben in Deutschland einen sehr hohen Standard. Das ist nicht zu vergleichen mit Bulgarien oder Rumänien, wo es zur Ansteckung von Hausschweinen gekommen ist.“ In Deutschland werde versucht, die Hausschweinebestände abzuschotten. Dies sei bisher auch gut gelungen, aufgrund der hohen deutschen Hygienestandards. Der Mensch hingegen könne sich mit der Krankheit nicht anstecken. Es bestehe also ausdrücklich keine Gefahr für den Menschen

Auf Wildschwein zu Weihnachten muss keiner verzichten

Letztlich kann Schmeißner auch Liebhaber von Wildfleisch beruhigen. Viele Leute würden derzeit aufgrund der Schweinepest auf den Verzehr von Wildschwein und anderem Wild verzichten. Hierbei sei aber nichts zu befürchten, so Schmeißner:

„Es ist bisher noch in keiner Weise nachgewiesen worden, dass sich das Virus auf den Menschen übertragen kann.“ Wildfleisch könne demnach auch weiterhin gekauft werden. Dies helfe schließlich auch den Jägern, da das Wild weiterhin geschossen und verwertet werden müsse: „Man kann ohne Bedenken zu Weihnachten sein Wildschwein auftischen und sich schmecken lassen“, beruhigt Wolfgang Schmeißner.