Kerzen für Kinder die nie das Licht der Welt erblickten

„Jedes Leben ist wertvoll, egal wie zerbrechlich und kurz es war“. Mit diesen Worten eröffnete Superintendent Andreas Görbert das stille Gedenken in der Trauerhalle des Greizer Friedhofes mit Eltern der Kinder, die nie das Licht der Welt erblickten. Peggy Schwarzenberger vom Hospizdienst des Greizer Diakonievereins las tröstende Worte, bevor gemeinsam Kerzen angezündet wurden, deren Licht an die ursprüngliche Freude und am Ende doch an das tiefe Leid erinnerten. Für die feierliche Umrahmung sorgte Maja Bergner vom Bestattungshaus Antea. Anschließend führte der Weg an die Grabstätte für die Kinder, die nicht lebend zur Welt kamen. Die Teilnehmer stellten ihre Kerzen auf die liebevoll gepflegte Grabstätte des städtischen Friedhofes samt beeindruckend gestaltetem Grabstein. Die Anlage wurde 2008 mit dem Kreiskrankenhaus Greiz errichtet. „Es ist wichtig, dass die Trauernden einen Ort für Nichtbestattungspflichtige haben “, erklärte Andreas Görbert.

Zu dieser Gedenkfeier sind seit vielen Jahren am Sonnabend vor dem Ewigkeitssonntag alle Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde eingeladen, die von solch einem schmerzlichen Ereignis betroffen sind. Vielen Menschen ist der Friedhof ein wichtiger Ort, um ihrer toten Angehörigen zu gedenken.