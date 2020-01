Kids meet Classic in der Greizer Vogtlandhalle

Wenn man hunderte Schulkinder sieht, die sich für ein klassisches Konzert in die Vogtlandhalle drängen, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach hat wieder zu einem ihrer Konzerte in der Reihe Kids meet Classic eingeladen.

Das war auch am Donnerstag in der Park- und Schlossstadt der Fall und nicht nur die Berge an Jacken, die im Foyer der Vogtlandhalle auf Tischen verteilt waren, verrieten, dass die Veranstaltung ihr Ziel erreicht hatte. Hunderte Schüler waren aus den verschiedensten Bildungseinrichtungen des Landkreises – von Berga, über Triebes, Reudnitz, natürlich Greiz oder auch Zeulenroda – gekommen. So groß war der Andrang, dass nacheinander gleich zwei Veranstaltungen angeboten wurden – einmal für Dritt- bis Siebtklässler und einmal für Sechst- bis Zwöltklässler. Auch in anderen Orten wurde und wird diese Veranstaltung angeboten.

Rund 5000 Kinder pro Jahr

Die Philharmonie organisiert in der Reihe Kids meet Classic eine ganze Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen, kommt dafür sogar in die Schulen, wenn die Aula oder die Turnhalle groß genug sind, wie Matthias Pohle von der Philharmonie erklärte. Das Konzert am Donnerstag widmete sich aber ganz einem Komponisten: Ludwig van Beethoven, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Hunderte Schüler aus dem gesamten Landkreis kamen zum besonderen Musikunterricht, der sich diesmal Ludwig van Beethoven widmete. Foto: Tobias Schubert

Für diesen Anlass hatte das Orchester nicht nur ein spezielles Konzert vorbereitet, in dem Musiker und Dirigent Wolfgang Wedel in der Rolle des Beethovens – extra für das Projekt aus Berlin angereist – und Dirigent und Generalmusikdirektor Stefan Fraas den Schülern auf unterhaltsame Weise das Leben und die Musik Beethovens näher brachten. Um nicht nur einen Musikunterricht der besonderen Art anzubieten, sondern auch um die Arbeit im Unterricht zu unterstützen, hatte die Philharmonie eine mehrseitige Broschüre voller Informationen zum Komponisten und seiner Zeit erarbeitet und verteilte sie. Die Recherche dafür führten Wolfgang Horlbeck und Thomas Divosssen durch.

Rund 5000 Kinder und Jugendliche besuchen in der Regel pro Jahr die Kids meet Classics-Veranstaltungen, so Pohle, manchmal sogar mehr. Unterwegs ist das ganze Orchester dabei im gesamten Vogtland, manchmal werden auch die beiden großen Veranstaltungshäuser in Greiz und Reichenbach genutzt. Die Regel sei aber der Auftritt in einer Schule.

Die pädagogische Arbeit mit und für die Kinder genieße innerhalb der Philharmonie einen großen Stellenwert, schließlich gehe es auch darum, das Publikum von morgen zu schaffen. Daneben könne sich das Orchester bei diesen besonderen Auftritten auch den Lehrern und Schülern präsentieren. Und natürlich wolle man die Schüler auch anregen, vielleicht selbst ein Instrument zu erlernen.

Interessierte Schulen, die vielleicht auch einmal wollen, dass die Vogtland Philharmonie innerhalb der Kids meet Classic-Reihe vorbeikommt und eine besondere Musikstunde abhält, können sich an die Geschäftsstelle am Park der Generationen in Reichenbach wenden, Wiesenstraße 62. Telefonisch geht das über die Nummer 03765/1 34 70.