Weida. In Weida hat ein Autofahrer ein Kind an einem Fußgängerüberweg verletzt und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Kind auf Fußgängerüberweg angefahren und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am 20. Januar in Weida ereignet hat, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie die Polizei am Sonnabend informierte, sei am Montag, dem 20. Januar, gegen 13.30 Uhr ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Autos die Neustädter Straße in Weida stadtauswärts gefahren.

An der Fußgängerampel auf Höhe der Ernst-Thälmann-Straße sei er über eine rote Ampel gefahren und streifte dabei die Hand eines neunjährigen Jungen, der gerade über den Fußgängerüberweg lief. Anschließend sei der Autofahrer einfach in Richtung Weida-Liebsdorf weiter gefahren.

Das Kind sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Zum Auto gebe es gegenwärtig keine weiteren Erkenntnisse, hieß es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per E-Mail zu wenden.