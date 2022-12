Kind bei Verkehrsunfall in Greiz verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Greiz in Höhe der Bahnhofstraße. (Symbolbild)

Greiz. Ein 74-Jähriger Kia-Fahrer verursacht in Greiz einen Verkehrsunfall. Ein Kind ist involviert.

Am Montagmorgen fuhr ein 74-jähriger Kia-Fahrer die Carolinenstraße in Greiz Richtung Tannendorfbrücke entlang. Wie die Polizei mitteilte, musste der Mann ebenso wie ein sich in Gegenrichtung befindlicher Bus in Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten.

Nach dem Wiederanfahren kollidierte der Kia-Fahrer mit einem 10-jährigen Kind, das hinter dem Bus die Straße überquerte. Durch den Unfall wurde das Kind leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.