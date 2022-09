Kinder aus Thüringen erleben bei Greiz das Abenteuer Wald

Kinder lernen den Wald und dessen Tiere in Waldhaus kennen.

Waldhaus. Globus-Umwelttag in Waldhaus.

Bäume erkennen, Tiere entdecken, die Geschicklichkeit beweisen und gemeinsam die meisten Punkte sammeln: Das war das Ziel beim zwölften Globus-Umwelttag am Dienstag in Waldhaus.

350 Kinder aus 15 Schulen von Erfurt bis Weischlitz und natürlich aus der Region stellten sich dem Parcours mit zehn Stationen. Unter anderem mussten die Kinder Tiere entdecken, die sich im Wald versteckten oder über einen Baumstamm balancieren. Auch bei Pilzen musste man herausfinden, ob man sie essen kann oder lieber stehen lassen sollte. Zudem musste jede Klasse an einer Station einen Baum pflanzen, den sie in den nächsten Jahren bei einem Besuch in Waldhaus immer begutachten und sein Wachstum verfolgen können.

Zur Route der Kinder zählte auch die Naturschutzinformation Waldhaus, wo sie die heimischen Vögel erkennen und benennen mussten, und das Tiergehege in Waldhaus, wo es möglich ist, einige Tiere aus den Thüringer Wäldern hautnah zu erleben. Natürlich gab es beim Umwelttag auch etwas für die Klassenkasse zu gewinnen. Den ersten Platz inklusive 150 Euro Preisgeld errang die Klasse vier der Grundschule Am Mühltal aus Weißenborn, den zweiten die 4a die aus Udestedt und den dritten die 4a von der Talschule aus Jena.

Auch neben der Strecke gab es einige Aktivitäten. Das Spielemobil war aufgebaut, es gab Musik oder eine Bastelstation. Der Höhepunkt war für viele die fahrende Mosterei. Apfelsaft kennt jedes Kind, doch wie kommt der Saft aus dem Apfel in die Flasche? Den Prozess der Verarbeitung erklärte der Waltersdorfer Matthias Grimm kindgerecht, wobei auch viele Erwachsene nicht schlecht staunten, als sie den frisch produzierten Saft kosteten – immerhin eineinhalb Tonnen kamen dafür am Dienstag zum Einsatz.

„Es ist jedes Mal fantastisch, hier mit den Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie sie den Tag über Spaß an der Aktion haben, da ist es auch nicht schlimm, wenn es regnet“, freute sich Kitty Fischer, Geschäftsleiterin des Globus SB-Warenhauses in Weischlitz, die die Aktion mitorganisierte.