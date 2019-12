Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder schmücken Greizer Weihnachtsbaum

Die kleine Kim aus dem Kindergarten Geschwister Scholl in Greiz hängte am Montag Weihnachtsschmuck an den großen Weihnachtsbaum auf dem Greizer Markt. Zum ersten Mal übernahmen in diesem Jahr Kindergartenkinder aus den verschiedenen Kindergärten in Greiz diese Aufgabe am großen Baum und waren mit viel Ehrgeiz dabei. Die Fichte auf dem Markt ist 15 Meter hoch, so dass die Kinder für die obersten Teile den neuen Hubwagen der Stadt benutzen mussten und sich geduldig dafür anstellten.