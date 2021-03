Langenwolschendorf. Die Kinder aus dem Kindergarten Spatzennest in Langenwolschendorf greifen jedes Jahr dem Osterhasen unter die Löffel und dekorieren ein Bäumchen auf dem Gemeindeplatz. Mit Leitern und etwas Hilfe der Erwachsenen gelang es am Mittwoch, die Osterstimmung in der Gemeinde anzuheizen. Es gibt Gerüchte, dass der Osterhase sich nächste Woche noch einmal gesondert bei den Kindern im Kindergarten bedanken wird. Aber dazu später mehr...