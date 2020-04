Greiz. In Greiz muste die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Waldbrand ausrücken.

Kinder setzen in Greiz Waldstück in Brand

In Greiz haben Kinder am Donnerstag ein Waldstück in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Freitag informierte sei am Nachmittag bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über eine starke Rauchentwicklung im Wald am sog. „weißen Kreuz“ eingegangen.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung und die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten im betroffenen Waldstück. Dafür wurde auch die Leonhardstraße gesperrt. Es habe sich herausgestellt, dass der Brand durch mehrere am Einsatzort anwesende Kinder bzw. Jugendliche verursacht wurde, die dann auch die Feuerwehr informierten.

Gegen 20 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Circa ein halber Hektar Wald wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden nunmehr aufgenommen.