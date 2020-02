Kinder spenden für Kinder

Alle Schüler hatten sich am Donnerstag vor der Grundschule in Irchwitz versammelt, um gemeinsam mit Schulleiterin Arlett Böhnisch und Lutz Schulz, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kinderhospiz` Mitteldeutschland einen freudigen Moment feiern zu können.

Insgesamt 1185,28 Euro konnten die Kinder an Schulz übergeben, mit denen nun die Arbeit mit schwerkranken Kindern in Tambach-Dietharz unterstützt werden soll. Ein Aufenthalt im Kinderhospiz werde nur etwa zur Hälfte von den Krankenkassen finanziert, die Lücke müsse die Einrichtung durch Spenden ausgleichen, auf die man deswegen immer angewiesen sei. Das liege auch daran, dass man ohne klassischen Träger agiere.

Das Geld war anlässlich der Weihnachtsengelaktion des Radiosenders Antenne Thüringen von den Schülern gesammelt worden und auf mehrere Weisen zustande gekommen, wie die Schulleiterin berichtet. So hatte beispielsweise die erste Klasse Bilder verkauft, zudem wurden die Erlöse eines Weihnachtscafés gesammelt. Und nicht zuletzt stellten die Kinder und Lehrer Spendenboxen in verschiedenen Geschäften und Einrichtungen in Greiz, Reichenbach und Elsterberg auf, die gut gefüllt zurückkamen. Dafür gab es bei der Übergabe Dank für die anwesenden Vertreter der Unternehmen.

Am Ende der Übergabe verwies Schulz noch auf den bevorstehenden Tag der offenen Tür am 4. Juli im Kinderhospiz, bei dem auch das neu sanierte ehemalige Verwaltungsgebäude vorgestellt werden soll. Durch das sollen die Kapazitäten erhöht werden, um noch mehr schwerkranken Kindern und ihren Familien helfen zu können.