Kinderaugen leuchten in Greiz

Es war eine ehrliche Freude, die in den Gesichtern der Kinder zu sehen war: Zum Ende der Wunschzettel-Aktion der Deutschen Bank in Greiz bekamen Schüler der Carolinenschule am Donnerstagmorgen Geschenke überreicht, die Kunden des Geldinstituts organisiert hatten.

An der Carolinenschule lernen Kinder und Jugendliche, die Lern- und Lebenshilfen benötigen. „Manche der Schüler würden zu Weihnachten keine Geschenke bekommen. Deswegen sind wir sehr dankbar, weil wir auf Spenden angewiesen sind, um den Kindern eine Freude zu machen“, sagte Christin Heidemann vom Diakonieverein Carolinenfeld, der Träger der Schule ist. Insgesamt 16 Schüler freuten sich über ihre Geschenke. Die Aufregung sei zuvor groß gewesen, so Heidemann. Kunden erfüllen die Weihnachtswünsche Spielzeugautos, Puzzle, Spielsteine und viele Bücher hätten sich auf den Wunschzetteln wiedergefunden, so Heidemann. Diese seien zum 1. Advent am Weihnachtsbaum in der Bankfiliale angebracht worden. Kunden hätten sich dann einen dieser Wunschzettel aussuchen und das gewünschte Geschenk eingepackt in die Filiale zurückbringen können. „Unsere Kunden fragen häufig nach der Aktion“, sagte Annett Thormann, die Filialleiterin der Deutschen Bank. Neben bekannten Gesichtern, die regelmäßig Weihnachtsfreuden bereiten wollten, seien diesmal auch neue Spender dabei gewesen. Kinder sind auf die Geschenke angewiesen Für die Bank selbst sei die Wunschzettel-Aktion seit vielen Jahren eine Möglichkeit, ein Zeichen für die Region zu setzen, so Thormann. Seit dem vergangenen Jahr arbeite man mit der Carolinenschule zusammen und wolle das in den kommenden Jahren fortsetzen. „Wir haben an unserer Schule Kinder mit einer hohen sozialen Bedürftigkeit und freuen uns deshalb über die Zusammenarbeit“, sagte Wolfgang Gündel, Vorstand des Diakonievereins. Die Wunschzettel-Paten könnten sich sicher sein, „dass die Geschenke bei den Richtigen ankommen“, so Gündel.