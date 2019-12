Die Kita Regenbogen in Mohlsdorf.

Kindergarten-Reinigung neu vergeben

Einstimmig haben die Mitglieder des Gemeinderates Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bei ihrer Sitzung am Dienstagabend im Kühlen Morgen in Mohlsdorf entschieden, die Reinigungsleistungen im Kindergarten Regenbogen in Mohlsdorf neu zu vergeben.

Sie sollen nun vorerst für ein Jahr, aber mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres, von der Firma Sandra Gründler Glas- und Gebäudereinigung aus Mohlsdorf übernommen werden, für einen monatlichen Betrag von 2351,21 Euro. Diese Zahl nennt die Vorlage. Als Grund für den Wechsel führte die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA) an, dass es in der Vergangenheit zu Problemen mit der zuletzt beauftragten Firma gekommen sei. Man sei nicht mit deren Arbeit zufrieden gewesen. Deswegen habe man diese zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Bei einer beschränkten Ausschreibung wurden drei Firmen beteiligt, nur eine gab ein Angebot ab. Diese erhielt nun auch den Auftrag.