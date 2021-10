Ronneburg. Die Polizei sucht außerdem Zeugen nach dem schweren Unfall bei Pohlen im Kreis Greiz.

Kindergartengelände in Ronneburg verwüstet, Bagger beschädigt

Unbekannte trieben am Wochenende in der Straße Am Sperlingszaun in Ronneburg ihr Unwesen, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen einleitete.

Demnach verschafften sich Unbekannte in der Zeit vom 15. zum 18. Oktober unberechtigt Zutritt auf das Gelände eines Kindergartens Am Sperlingszaun. In der Folge verwüsteten sie das Gelände indem sie mehrere Spielgeräte sowie ein Sonnensegel beschädigten. Anschließend stahlen sie einen Spieltisch.

Des Weiteren wurde in der Zeit vom 15. zum 18. Oktober ein auf dem Nachbargrundstück des Kindergartens abgestellter Bagger beschädigt. Unbekannte schossen offensichtlich mit Steinen drei Scheiben des Baggers ein, so dass diese zu Bruch gingen. Ob diese Sachbeschädigung am Bagger von den Tätern verübt wurde, die sich bereits auf dem Kindergartengelände aufhielten, ist derzeit noch unbekannt. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Am Montag war bekannt geworden, dass ein oder mehrere Unbekannte vor einigen Tagen im Außengelände des Kindergartens „Sausewind“ randaliert haben und in die Einrichtung in der W. Majakowski-Straße in Gera-Bieblach offenbar auch eingebrochen sind.

Zeugen zu schwerem Unfall bei Rückersdorf gesucht

Nach dem schweren Unfall am 15. Oktober zwischen Pohlen und Rückersdorf, bei dem zwei Personen verletzt wurden, sucht die Polizei jetzt Zeugen unter Tel.: 03661 6210

Nach Durchsuchungen am Morgen in Gera: Vier Intensivtäter verhaftet

