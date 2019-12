Kinderhilfe aus Kahmer erhält Verdienstorden

Er ist eine der höchsten Auszeichnungen, die Burkina Faso vergeben kann: Der Verdienstorden des Landes, der für besondere Bemühungen um das westafrikanische Land vergeben wird. Nun hat ihn auch ein Verein aus der Region erhalten: Die Kinderhilfe Westafrika aus Kahmer in der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

Die hohe Auszeichnung gab es für die Arbeit, die der Verein bereits seit 2007 im afrikanischen Land leistet. Diese gliedert sich gleich in mehrere Bereiche, wie der Vereinsvorsitzende, Torsten Krauße, erläutert. Ein Bestandteil ist ein Zentrum für eine Schneiderinnenausbildung, an dem derzeit 205 Mädchen lernen. Am Ende dieser Ausbildung erhalten sie eine Nähmaschine, mit der sie im Anschluss ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Familie ernähren können. Mehr als 1000 Nähmaschinen hätten die ehrenamtlichen dafür schon im Lager in Oelsnitz aufgearbeitet.

orsten Krauße sowie Moise und Elisabeth Oubda (Mitte) umgeben von Mädchen und Jungen, die Unterstützung durch die Kinderhilfe Westafrika bekommen und so eine Ausbildung absolvieren können. Foto: Torsten Krauße

Zu diesem Projekt gehören darüber hinaus derzeit 30 Straßenjungen, die zum Elektriker, Schneider oder Schweißer ausgebildet werden, im Wohnheim leben und damit von der Straße fort sind. Weiterhin nimmt sich der Verein Waisenkindern an. 42 Kinder leben derzeit bei ihren Verwandten und werden mit Geld für Nahrung und Schulausbildung unterstützt.

Mehr als 1000 Mädchen geholfen

Zustande gekommen war die Vereinsgründung durch einen Besuch von Moise und Elisabeth Oubda in der hiesigen Region. Die Afrikanerin stammte selbst aus ärmlichen Verhältnissen, eine Geldspende ermöglichte ihr ihre Ausbildung. Schon 2001 gründete sie einen Verein für die Kinder in dem armen Land. Bei ihrem Besuch in Deutschland bat sie um Hilfe, die Kinderhilfe Westafrika war geboren. Seit 2001 sind bereits 1300 Mädchen durch die Ausbildung gegangen, sagt Krauße.

Momentan hat der Verein 25 Mitglieder. Fünf Freiwillige aus der ganzen Welt arbeiten derzeit für den Verein in Kahmer, in Afrika sind 29 Freiwillige unterwegs. Sie alle seien in diese Auszeichnung mit eingeschlossen, sagt Krauße. „Ohne das Team wäre das alles nicht möglich.“ Zumal sie alle ihre Arbeit ehrenamtlich ausfüllten. Und natürlich ginge auch ein Dank an die ganzen Spender, die den Verein zum Teil bereits seit Jahren unterstützen.

Damit man auch weiterhin helfen kann, ist die Kinderhilfe nach wie vor auf Unterstützung angewiesen. Konkret sind es derzeit drei Dinge, für die man Spenden benötigt. Gesucht werden natürlich Nähmaschinen zusammen mit einem Geldbetrag für Aufarbeitung und den Transport nach Burkina Faso. Zudem haben noch nicht alle Mädchen und Jungen einen Paten. Mit 30 Euro im Monat können die Kinder Essen, Unterkunft und eine Ausbildung erhalten. Und zuletzt will man ein Gartenprojekt ausbauen, dass zur Versorgung der Menschen beiträgt. 3500 Euro benötigt man insgesamt, um zwei neue Wasserbehältnisse für die Tröpfchenbewässerungsanlage anzuschaffen.

Falls man den Verein unterstützen will, kann man unter der Telefonnummer 03661/612 281 Kontakt aufnehmen. Mehr Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Vereins: www.kinderhilfe-westafrika.de