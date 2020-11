Die Freude war groß bei den Mitgliedern des Vereines Viel Farbe im Grau aus Greiz, als sie erfuhren, dass sie gewonnen haben. Der Verein gehört zu den Siegern des Ideenwettbewerbes „Machen 2020“ – der Preis 5000 Euro. „Das Geld werden wir für die Herzenswünsche 2021 verwenden“, erzählt Ines Knoch.

Die Herzenswünsche für 2020 seien bereits erfüllt, berichten die beiden Frauen Tina Bath und Ines Knoch mit leuchtenden Augen. Vier bis acht Wünsche seien es, die jährlich beim Verein eingehen. Von Januar bis Juni werden die Einsendungen gesammelt und dann gehe es an die Erfüllung. „Für viele ist der Antrag extrem schwer“, weiß Tina Barth. „Oft sind es Freunde der Familie, die uns einen Wunsch übermitteln und ganz viele glauben nicht, dass es für sie kostenfrei ist.“

In diesem Jahr wurde unter anderem Luca aus Sachsen mit einem Pool, Sari aus Thüringen mit einer Klimaanlage oder Luca aus Nordrhein-Westfalen mit einer Spielkonsole glücklich gemacht. „Wir versuchen, alle Wünsche zu 100 Prozent zu erfüllen“, sagt Tina Barth. „Unsere Arbeit ist so wahnsinnig sinnbringend“, schwärmt Ines Knoch, „es gibt so viele hilfsbereite Menschen. Hier in Greiz ist eine richtig schöne Montagsgruppe entstanden, auch wenn wir derzeit nur einzeln oder zu zweit vor Ort sein können.“

Der Verein, der vorher in Zeulenroda ansässig war und seit 2018 nun in Greiz im Vereinshaus in der Naumannstraße, sein Domizil hat, zählt deutschlandweit etwa 215 Mitglieder. „Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Wir haben eine wahnsinnig tolle Dynamik. Seit wir in Greiz unseren Sitz haben, haben wir auch drei Neue in unseren Reihen, die unheimlich viel mitwirken“, erzählt Knoch.

Neben den Herzwünschen schwerkranker Kinder gibt es auch noch die Weihnachtsaktion. Bei dieser packen die Frauen Weihnachtstüten für kranke Kinder. Sie sind gefüllt mit kindgerechten Näharbeiten und der ein oder anderen Überraschung, wie zum Beispiel den Wichtelmonstern. In diesem Jahr sind es die Gesichtsmasken, die im Verein genäht wurden.

Die Weihnachtspakete gehen dann an Krankenhäuser in ganz Deutschland. „Der Verein pflegt den Kontakt zu 25 Kliniken“, erzählt Tina Barth. „Wir haben an den Standorten Klinikpaten, die für uns das Gespräch mit den Kliniken suchen, sie betreuen und herausfinden, was sie gebrauchen können. Der Wunschzettel geht dann an uns, und wir nähen mit bunten und bei 60 Grad Celsius waschbaren Stoffen das, was benötigt wird. Oft können die Kliniken nicht glauben, dass es sie nichts kostet, rufen uns mehrfach an, um sich zu vergewissern“, berichtet Barth weiter.

Neben den Kliniken wird bei der Weihnachtsaktion auch an die Heimkinder der Zeulenrodaer Lebenshilfe gedacht. Ihre Tüten stehen schon gepackt in den Vereinszimmern. Es sind insgesamt drei Gruppen mit beeinträchtigten Kindern. Und auch der Schmöllner Kinderpflegedienst Sonnenblümchen wird mit Geschenken bedacht. Auch hier gibt es liebevolle Nähsachen für die etwa 30 Kinder und Jugendliche im Alter von ein bis 18 Jahre.

Das Lager des Vereines in der Naumannstraße ist gut gefüllt. Unzählige Stoffe türmen sich, aber auch schon Genähtes für die Kliniken und für den Verkauf füllen die Regale. „Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere fleißigen Näher sich Stoff von uns holen, wir haben genug und er entspricht den Hygienemaßgaben der Kliniken“, sagt Barth.

Zum Verkauf sei man in diesem Jahr coronabedingt kaum gekommen, sagt Knoch. Auch die persönlichen Kontakte und Gespräche fehlten. „Aber in diesem Jahr kamen erstmalig Leute auf uns zu, die für uns verkaufen wollten“, freut sich Ines Knoch. Über den Verkauf sammelt der Verein unter anderem das Geld für die Herzenswünsche.