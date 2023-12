Kino Greiz Kino in Greiz macht wieder auf

Greiz Rund vier Wochen war es geschlossen, nun freut man sich, wieder durchzustarten. Warum die Reparaturen länger als gehofft dauerten.

Das Kinocenter UT99 kann ab Mittwoch, 20. Dezember, endlich wieder seine Türen öffnen und zum normalen Betrieb zurückkehren. Darüber informiert Kino-Chef Mario Konrad am Dienstagvormittag und freut sich schon darauf, die Greizer endlich wieder begrüßen zu können.

Fast einen Monat war das Kino geschlossen, weil die sicherheitstechnische Anlage ausgefallen war. Dass es so lange dauerte – am Anfang war man von ein paar Tagen ausgegangen –, lag an den Lieferzeiten der benötigten Teile. „Das hat alles länger gedauert, als wir gehofft hatten“, sagt Konrad.

Umso mehr freut es den Kino-Chef, dass ab dem Wochenende gleich eine ganze Reihe von neuen Blockbustern auf die Besucher warten, zum Teil auch solche, die man bisher aufgrund der Schließung noch nicht zeigen konnte. So wird beispielsweise der Superhelden-Film Aquaman 2 gezeigt oder der Disney-Film Wish. Mit Wonka läuft zudem die Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik, genauso wie das Historiendrama Napoleon von Regisseur Ridley Scott (Alien, Gladiator). Auch Til Schweiger-Fans sollen bei „Das Beste kommt noch“ auf ihre Kosten kommen.