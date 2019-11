Kirche in Reinsdorf erblüht im neuen Glanz

Die Verhüllung ist gefallen, die Arbeiten sind fast fertig und die Reinsdorfer Kirche erstrahlt wieder im neuen Glanz: Die Wände im Innenbereich des Gotteshauses sind fertig bemalt und damit ihr historisches Bild wiederhergestellt. Die Sanierung der Kirche, die in einzelnen Schritten schon seit vielen Jahren vorangetrieben wird, ist damit wieder ein Stück weiter. Bis zum 300. Jubiläum des Kirchenbaus im nächsten Jahr möchte man gerne im Innenbereich des Gotteshauses alles fertig haben, sagen Matthias Singer vom Gemeindekirchenrat und Helmut Arzt vom Förderverein der Kirche.

Die Restaurationsarbeiten im Innenbereich des Gotteshaus laufen schon seit einiger Zeit. Nachdem im vorigen Jahr in einem ersten Bauabschnitt die Decke fertiggestellt wurde, waren nun ab Anfang Juli in einem zweiten Bauabschnitt die Wände vor allem im Altarbereich dran. Die Restauratoren Jens Steinert und Stefan Beck hatten aus noch vorhandenen Resten und alten Fotos die wunderschönen Jugendstil-Ornamente rekonstruiert, welche die Malerfirma Kahnt nun auf die gereinigten und verputzten Wände malte. Geplant werden die Sanierungsmaßnahmen schon seit einigen Jahren vom Ingenieurbüro Architekten und Ingenieure Seiffert aus Greiz, die Putzarbeiten erledigte die Taubert Bau GmbH. Etwas mehr als 70.000 Euro wurden in die Arbeiten investiert, zum Teil Fördermittel, zum Teil Eigenmittel, die durch die Hilfe vieler Spender zustande kamen. Besonders dankbar sind Singer und Arzt dafür, dass trotz anfallender Mehrarbeiten – eine Wand musste außerplanmäßig neu verputzt werden – die Handwerker aller beteiligten Firmen ihre Aufgaben im Zeitplan erledigen konnten. Doch den Dank müsse man auch noch erweitern auf alle jene, die die Sache unterstützten. Sei es, weil sie Geld spendeten, sei es, weil sie beim Aufräumen und Putzen halfen, um die Kirche rein zu machen. Bis zum 15. November sollen jetzt auch noch die letzten Restarbeiten erledigt werden, beispielsweise an den beiden Wanddenkmälern auf beiden Seiten des Altars.

Die Decke wurde bereits im vergangenen Jahr gemacht Foto: Tobias Schubert

Das Ergebnis der Tätigkeiten konnten die ersten Reinsdorfer schon bestaunen. Beim Kirchweihgottesdienst wurden nicht nur die Ornamente das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert, es wurde auch ein neuer Gemeindekirchenrat gewählt, der nun aus Maximilian Dziabel, Mathias Hassler, Silke Peters, Mario Zellhuber, Isabel und Matthias Singer besteht. Alle Ziele hat man noch nicht erreicht, will aber weiter kleine Schritte gehen und schauen, wie viel bis zum Jubiläum noch gestemmt werden können. Vorgenommen hat man sich, bis zur Feier die Aufgänge und die Haupteingangstür noch fertig zu machen und hofft, dass man dies erreichen kann. Allerdings sei dafür noch finanzielle Unterstützung nötig, so Arzt. Auf rund 12.000 bis 13.000 Euro werden die Kosten für diesen letzten Abschnitt geschätzt, für die man um Spenden bittet.

Die Kirchgemeinde in Reinsdorf ist eine der ältesten in der Greizer Region, wie Helmut Warmuth im diesjährigen Greizer Heimatkalender schreibt. Die jetzige Kirche geht wohl auf einen Vorgängerbau zurück, der schließlich zu klein und baufällig wurde.

Spenden kann man bei der Kirchgemeinde Reinsdorf: IBAN: DE92 8305 0000 0014 0651 77, BIC: HELADEF1GER