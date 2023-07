Kirchen im Landkreis Greiz wollen ihre Türen auch für Nichtgläubige öffnen

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Neues Format „Treff.Kirche“ der regionalen Kirchgemeinden angelaufen. Nächste Veranstaltung im August in der Kirche Wöhlsdorf geplant.

Die Demografie macht auch vor der Kirche nicht halt. Immer weniger Menschen und die Fluktuation in der Institution Kirche sind zwei Gründe, warum auch die Kirchgemeinden sich anpassen müssen.

„Gläubige erleben Pfarrbereiche, die immer größer werden“, sagt Sabine Scheffel-Achtelstädter, die das Projekt „Treff.Kirche“ federführend begleitet und reflektiert, dass oft bis zu zehn Predigtstellen für Pfarrer keine Seltenheit seien. „Treff.Kirche“ soll nun ein neues Format sein, mit dem man niederschwellig die Menschen vor Ort erreichen möchte. „Viele Kirchgebäude werden aufwendig saniert, um sie zu erhalten – uns geht es darum die Kirche im Dorf lassen und auch nutzen“, sagt Sabine Scheffel-Achtelstädter. Die Idee von „Treff.Kirche“ sei es, die Kirchentüren weit aufzumachen, auch denen, die sonst keine Kirchgänger, also keine klassischen Gottesdienstbesucher sind.

Unter dem Titel „Treff.Kirche" wollen Christen niederschwellige Angebote zum Thema Glaube unterbreiten. Foto: Ingo Eckardt

Mit dem neuen Format will man die Nachbarn einladen, vorbei zu kommen und in die Kirche hinein zu schauen. Im Rahmen des Projektes bietet man Themen an, die auch nichtchristliche Menschen interessieren könnten: Was machen die da eigentlich in der Kirche? Nur beten und singen? Bei „Treff.Kirche“ schaut man hinter die Kulisse, hinein in den Kirchraum ohne klassische Liturgie. „Das Projekt ist gut geeignet auch für die jüngere Generation. ,Treff.Kirche’ passt sich den Besuchern an, fragt nach und hört zu“, verdeutlicht Sabine Scheffel-Achtelstädter die Intention. Noch sei die Idee von „Treff.Kirche“ in den Dörfern nicht überall angekommen. „Wir stecken noch in der Entwicklungsphase, quasi in der Lehrwerkstatt“, sagt die Organisatorin lachend. Der nächste „Treff.Kirche“ ist am 12. August geplant. Ab 17 Uhr nähert man sich in der Kirche Wöhlsdorf dem Thema „Abends mal Abendmahl – wieso, weshalb, warum?“ Eingeladen seien alle, die über das Thema Näheres wissen wollen.