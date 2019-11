Einwohnerversammlung in Waltersdorf Kirchgasse in Waltersdorf soll bald fertig werden

Der Teichwolframsdorfer Ortschaftsbürgermeister Gerd Halbauer (CDU) konnte den Waltersdorfern bei der Einwohnerversammlung im Kulturhaus gleich mehrere gute Nachrichten überbringen. So zum Beispiel, dass der Ausbau der Kirchgasse, der derzeit gemeinsam mit dem Zweckverband Taweg realisiert wird, noch in diesem Jahr beendet werden könnte. Allerdings nur, wenn es die Witterung zulässt, betonte Halbauer. Gegenwärtig werde an den Straßenborden und am Pflaster gearbeitet, die Asphalttragschicht soll bis zum 20. Dezember hergestellt sein. Sollte das Wetter schlechter werden, so soll gewährleistet sein, dass die Anwohner ihre Häuser dennoch unter Baustellenbedingungen erreichen können. Zudem sollen dann die Asphaltdecke und kleinere Restarbeiten, je nach Witterungen, ab Mitte Januar fortgeführt werden.