Kirchgemeinden Triebes und Hohenleuben geben neuen Kalender heraus

Die Kirchgemeinden Triebes und Hohenleuben bringen einen neuen Kalender heraus. Darin zu sehen sind alte Postkarten und Bilder. Diesen stammten aus dem Fundus der verstorbenen Triebeser Fotografin Regina Pohl, aus dem Museum Reichenfels und von verschiedenen Bürgern aus Triebes und Umgebung, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Kirchgemeinden.

Die Nachfrage nach den Kalendern sei groß, sagt Pfarrer Michel Debus. „In den letzten Monaten gab es schon viele Anfragen. Und sogar schon Vorbestellungen“, so Debus. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender solle komplett der Arbeit der Kirchgemeinden in Triebes und Hohenleuben zugute kommen, heißt es weiterhin.

Kalender ist an verschiedenen Verkaufstellen erhältlich

Zu kaufen sei der Kalender für einen Preis von 7,90 Euro in Triebes im Pfarramt sowie in den Geschäften Blumen Härtel, Papierprofi, Trockenfloristik Uhmann und Chic GmbH. In Zeulenroda führen der „Bücherzauber“ und die „Bücherstube“ den Kalender.

Auch in Hohenleuben gebe es an vier Verkaufstellen den aktuellen Kalender: Im Pfarramt, bei Lebensmittel Delitzscher, in der Bäckerei Grünert und der Hofkäserei Büttner.