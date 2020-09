Klassische Automobile und Motorsport in Greizer Autohaus

Ein BMW-Oldtimer. Er und ähnliche Modelle sollen bei einer Schau am Autohaus Kühnert am Daßlitzer Kreuz zu sehen sein.

Greiz/Langenwetzendorf. Besondere Schau am Sonnabend am Daßlitzer Kreuz. Mehr als 30 Oldtimer werden versprochen.

Eine besondere Veranstaltung für Liebhaber von klassischen Automobilen und Motorsport wird für den Sonnabend am BMW-Autohaus Kühnert am Daßlitzer Kreuz vorbereitet.

Die Veranstalter versprechen unter anderem einen Einblick in die Restaurationswerkstatt mit aktuellen und fertiggestellten Projekten. Außerdem sollen rund 30 original BMW M3 E30-Fahrzeuge gezeigt werden, die ein Verein mitbringt, der sich leidenschaftlich mit dieser Modellreihe beschäftige. Der Motorenhersteller Sturm-Concept aus der Nähe von Bonn will Einblicke in Technik unter der Motorenhaube geben. Alle Oldtimerliebhaber, die zugleich auch Motorsportfans sind, sollen sich zudem über einen original Linder DTM-Rennwagen, gefahren von Christian Danner in der Saison 1989, das Rennauto des Teams vom Autohaus – das BMW Kühnert Racing Car aus der ADAC Pro Car Serie – und den Mini aus der Mini-Cup Racing Serie freuen können.

Die Veranstalter weisen alle Interessenten und Besucher darauf hin, dass wegen der aktuellen Corona-Verordnungen die Maßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz beachtet werden müssen. Dazu zählen laut der Organisatoren Mindestabstände, Hygienevorschriften und Infektionsschutzregeln, die von jedem Besucher eingehalten werden müssen.

Ebenso werden die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, Besuchszeit) aller Veranstaltungsteilnehmer und Besucher für eine eventuelle Rückverfolgung erfasst. „Die Daten werden nur im Rahmen des Infektionsschutzkonzeptes intern erfasst und nicht weiterverarbeitet oder an Dritte gegeben“, betonen die Organisatoren.

Anlass der Veranstaltung ist, dass das Autohaus kürzlich das Zertifikat „BMW Classic Service Partner“ erhalten hat und damit offizieller Stützpunkt für die Region von Eisenach bis Chemnitz und Apolda bis Bayreuth ist.

Die Schau findet am Sonnabend am Autohaus am Daßlitzer Kreuz von 9 bis 15 Uhr statt.