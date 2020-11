Zu einem kleinen Einsatz in der Greizer Altstadt musste am frühen Montagnachmittag die Feuerwehr Greiz ausrücken.

Gegen 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die mit mehreren Fahrzeugen in die Hirschsteingasse unmittelbar am Greizer Markt ausrückten. Aus einem Durchgang dort war schon von der Straße aus leichter Rauchgeruch wahrnehmbar.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort war es in einer Wohnung in der Hirschsteingasse zu einem sogenannten Entstehungsbrand gekommen, also einem kleinen Feuer, das Ausgangspunkt für einen größeren Brand sein kann. In diesem Fall konnte das Feuer aber sofort gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.