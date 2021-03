Ein kleiner Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag, in der Zeulenrodaer Straße/Ecke Waldstraße in Greiz.

Kleiner Unfall in der Zeulenrodaer Straße in Greiz

Greiz. Ein kleiner Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag, vor 11 Uhr, in der Zeulenrodaer Straße/Ecke Waldstraße in Greiz. Laut ersten Angaben der Polizei vor Ort war der Fahrer des Pkw, der auf der Bundesstraße in Richtung Gera fuhr, von der Fahrbahn nach links abgekommen und hatte ein Schild umgefahren. Verletzt wurde niemand, es kam zu Verkehrseinschränkungen auf der Bundesstraße.