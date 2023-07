Kleingärtner feiern in Langenwetzendorf Sommerfest

Langenwetzendorf. Für Mitglieder der Anlage und die Langenwetzendorfer veranstaltet der Verein jährlich ein kleines Fest.

Die elfjährige Alessia Scholz ist auf dem oberen Foto gerade am Schießstand auf dem Sommerfest der Kleingartenanlage 1920 „Zur Schule“ in Langenwetzendorf. Für die Mitglieder der Anlage und die Langenwetzendorfer veranstaltet der Verein jährlich ein kleines Fest – so auch wieder an diesem Wochenende. Mit Musik, Riesenseifenblasen, Hüpfburg, Bar und Catering und genug Zeit für gemütliches Beisammensein sorgten die Mitglieder mit viel Mühe für ein buntes Programm, damit sich alle Gäste bei ihnen wohlfühlen konnten.