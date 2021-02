Kleinunternehmern geht die Luft aus

Kerstin Oertel betreibt in dem Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Pahren seit 2017 die Hutwerkstatt Kerso. Nach gut drei Jahren habe sie sich gut etabliert. Thüringer und Sachsen gehören zur Stammkundschaft, nicht nur, weil ihre Hüte handgefertigte Unikate sind, auch weil sie Boutique-Ware vertreibt.

Doch jetzt nach einem Jahr, der stetigen Zwangsschließungen, der Umsetzung eines Hygienekonzeptes und der nun wieder seit Dezember auferlegten Schließung ihres Geschäftes, fragt sie sich, wie solche abgeschnittenen Einnahmequellen Solo-Selbstständige oder Kleinunternehmer das überleben sollen. Es heißt: Finanzielle Unterstützung würden die Unternehmen über die Zeit bringen. Da aber habe sie ihre ganz eigene Erfahrung gemacht. Die darin endete, dass im Frühjahr nur ein Teil von den 5000 Euro ausgezahlt wurde, da ja die Monate des vergangenen Jahres (Zeit des Geschäftsaufbaus) herangezogen wurden, in dem die Umsätze noch deutlich geringer waren. Jetzt werden bei allem Überdruss auch nur die Fixkosten wie Miete oder Strom zugrunde gelegt.

Mittel später, aber Kosten müssen im Voraus beglichen werden

Doch Kosten wie für den Lebensunterhalt, Versicherungsbeiträge, Krankenkassenbeiträge und mehr laufen auf. Zudem könnten Anträge, sobald man jemand beschäftigt hat, nur von einem Steuerberater ausgefüllt werden, der aber logischerweise für seine Arbeit Geld verlangt im drei bis vierstelligen Bereich. Dieses Geld muss auch erstmal da sein. Ihre Tochter, die selbstständig eine Gaststätte führt, hat vergangene Woche die Mittel für November ausgezahlt bekommen. Miete und Strom, die Beiträge der Versicherungen, der Handwerk- sowie Industrie- und Handelskammer müssen im Voraus gezahlt werden.

Die Pahrenerin fragt sich, wovon die Kleinunternehmer denn leben sollen, wovon sie Kranken- und Rentenversicherungen, Versicherungen für das Geschäft und ihre eigenen Kosten bezahlen sollen, wenn sie nichts verdienen dürfen. Sie hat den Eindruck, dass man die kleinen Unternehmer in der Krise einfach ignoriert. Weder ein Aufbäumen noch Protestieren sei möglich.

Während die kleinen Einzelhandelsgeschäfte schließen mussten, obwohl wie bei Kerso vielleicht ein bis maximal zwei Kunden auf 50 oder 60 Quadratmeter einkaufen, würden die Discounter genau diese Waren wie Elektrowaren, Kleidung, Kleinmöbel und vieles mehr an bieten. Keiner würde hier kontrollieren wie die Hygienevorschriften eingehalten werden. Ein Mindestabstand sei Luxus. Über Gerechtigkeit grübelt sie in dieser Zeit sehr viel nach. Und wenn sie nun am Dienstag erfahren musste, dass der Lockdown wieder verlängert wird, dann kann sie nur sagen: „Das nimmt dem stärksten Pferd und Positivdenker die Kraft“. Sollen Kraft und Herzblut umsonst gewesen sein? Sie ist traurig, wenn sie daran denkt, wie viel Kraft und Herzblut, Zeit, Geld und Eigeninitiative ein selbstständiger Unternehmer, Freiberufler, Künstler und viele Andere aufbringen müssen, um eben nicht dem Staat zur Last zu fallen, sondern fleißig Steuern zu bezahlen. Mittlerweile fragt sie sich, wo die Steuern zukünftig herkommen sollen, wenn die „kleinen Arbeitstiere“ aussterben.

Nichtsdestotrotz hält sie an ihre Devise fest: „Gib niemals auf“ und sie sendet eine Nachricht: „An alle da draußen, nutzt die Zeit um Kraft zu tanken und über neue Wege nachzudenken“.