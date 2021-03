Klinik im Leben Greiz bei virtueller Gesundheitsmesse dabei

Gunter Stöhrl, Prokurist der Klinik im Leben in Greiz, zeigt am Computer, wie sich die Klinik auf der virtuellen Messe präsentiert.

„Sie ist aus der Not heraus geboren, aber für uns eine Möglichkeit, während der Corona-Pandemie unsere Patienten zu informieren und zu beraten“, sagt Gunter Stöhrl über die digitale Gesundheitsmesse am 20. und 21. März. Wie der Prokurist der Klinik im Leben in Greiz betont, sei es gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, mit den Patienten in Kontakt zu treten beziehungsweise zu bleiben.