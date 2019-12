Der Schauspieler Herbert Köfer am Set der Fernsehserie "In aller Freundschaft".

Köfer liest Karusseit im 10arium Greiz

Am 25. Januar will Vollblutschauspieler Herbert Köfer zu Gast im 10arium in der Greizer Naumannstraße sein. Im Gepäck hat er das kürzlich erschienene Buch „Zugabe“ seiner Anfang 2019 verstorbenen Kollegin und langjährigen Freundin Ursula Karusseit.

Ursula Karusseit, die große Theatermimin und unvergessene Charlotte Gauss aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“, und Herbert Köfer, der mit ernsten wie komischen Rollen in DEFA-Filmen und im Fernsehen sensationelle Erfolge feierte, verband seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Im Februar ist Ursula Karusseit verstorben. Sie hatte sich auf das Erscheinen ihres Buches „Zugabe“ gefreut, wollte auf Lesetour durch das Land gehen. Dieses Vorhaben hat Herbert Köfer für sie übernommen, war bereits ins Berlin, Dresden und Rostock zu Gast – und nun bald in Greiz. Auf der Kleinkunstbühne des 10arium will er mit Verbeugung vor der großen Kollegin und in Erinnerung an die Freundin ihr Buch präsentieren und mit seinem Publikum die eine oder andere Erinnerung teilen.

Tickets für die Lesung ab 17 Uhr können bei der Entspannbar im 10arium montags, zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information Greiz und rund um die Uhr im Onlineshop unter 10arium.tickettoaster.de erworben werden.

Zudem weisen die Veranstalter daraufhin, dass es jetzt auch einen Kulturschein gibt. Der Gutschein in jeder beliebigen Höhe berechtigt seinen Besitzer zum Tausch gegen eine Lesung, ein Konzert, einen Comedyabend oder Leistungen von der Bar im 10arium. Käuflich erworben werden kann er bei der Entspannbar oder per E-Mail an info@10arium.de.