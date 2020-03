Körper, Geist und Selbstvertrauen gestärkt

„Ich bin mit der Resonanz auf den Lehrgang sehr zufrieden, es waren insgesamt mehr Teilnehmer angereist als im Vorjahr und es hat wieder großen Spaß gemacht“, freute sich Frank Rohleder (4. Dan), seines Zeichens Cheforganisator, Lehrgangsleiter und Vorsitzender des Zeulenrodaer Vereins Karate-Do in Personalunion. Es war zugleich ein Jubiläumslehrgang. Denn der Karate-do Zeulenroda feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Fünf Kinder mit am Start

Es war, zugegebenermaßen, ein kleiner aber dafür feiner Lehrgang. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es einige „alte Zellreder“ wie Falk Hupfer (Jena, 4. Dan), Christian Puch (Potsdam, 4. Dan) oder Thomas Blaschke (Landshut, 3. Dan) speziell für diesen Workshop wieder in die Heimat führte. Sozusagen zurück zu den Wurzeln, dahin wo einst alles begann.

Für zwei Tage war die hiesige Jahnturnhalle Schauplatz vielfältiger, interessanter, sehr guter Kampfkunst mit all den unterschiedlichen Facetten, welche es in dieser Sportart respektive der Kampfkunst gibt. Im Vordergrund stand für die 21 Aktiven, darunter fünf Kinder sowie zwei Frauen, natürlich der Erfahrungsaustausch.

Der gesamte Körper wird trainiert

„In unserem Sport gibt es immer was Neues, man lernt nie aus“, meint Falk Hupfer der in seiner Trainingseinheit zum Beispiel biomechanische Abläufe bei Karate erörterte.

Fakt ist: Karate ist nicht nur Draufloshauen, vielmehr verkörpert Karate einen wunderbaren Sport, bei dem der gesamte Körper trainiert wird, der Geist gestärkt und das Selbstvertrauen sprich die eigene Persönlichkeit insgesamt gefördert wird. Auf den Punkt gebracht: ein vielseitiger Sport mit positiven Nebenwirkungen.

Das während des gesamten Lehrgangs das Qualitätslevel ganz oben angesiedelt war, ergibt sich allein aus der Tatsache heraus, dass alle Trainer Träger des schwarzen Gürtels sind. Minimum dritter Dan.

Immer wieder wurde während er unterschiedlichsten Übungen wie beispielsweise Jiu-Jitsu Techniken von Dieter Stiller (3. Dan) aus Zeulenroda bei einer Bo-Kata (Umgang mit dem Stock in Abwehr und Angriff) von Christian Puch viel Wert auf Detailarbeit gelegt, eventuell korrigiert und immer wieder neu trainiert. Es war insgesamt ein breit gefächertes Spektrum, das angeboten wurde und für jeden Teilnehmer, ganz gleich ob Neueinsteiger, Fortgeschrittene oder die „Schwarzgurte“ war etwas dabei.

Nächster Workshop im Oktober

Der Tenor zu dieser Veranstaltung war letztlich einstimmig: es hat großen Spaß gemacht und war sehr lehrreich.

Bereits für Oktober dieses Jahres ist, so die Planung von Frank Rohleder, ein weiterer Workshop vorgesehen. Für Interessenten, so Frank Rohleder, steht zudem jeweils Dienstag ab 18 Uhr die Tür der Reimann-Grundschule in Zeulenroda-Triebes die Tür für ein Training offen.